Петербургские рестораны могут потерять до 50% выручки из-за «комендантского часа»

Эксперты уверят, что финансовые потери будут ощутимы даже из-за частичного ограничения работы ресторанов.

Власти Санкт-Петербурга хотят ограничить работу ресторанов в связи с пандемией коронавируса. Член совета директоров сети рестопабов Mollie’s Family Сергея Мылко рассказал «Форпосту», как это может повлиять на бизнес.

Он согласен с тем, что частичные ограничения лучше, чем полное закрытие ресторанов. Тем не менее, предприниматели могут потерять от 30% до 50% выручки.

Мылко добавил, что осенью ресторанам приходится непросто, так как арендодатели повышают плату за аренду и чувствуется недостаток персонала в заведениях. Некоторые мигранты покинули Россию из-за эпидемиологической работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рестораторы Петербурга назвали бессмысленным запрет на работу после 23 часов.