Рестораторы Петербурга назвали бессмысленным запрет на работу после 23 часов

Инвестиции в ресторанный бизнес сейчас также сократились до минимума - обстановка крайне неблагоприятная. Фото: pixabay.com

Инвестиции в ресторанный бизнес сейчас также сократились до минимума - обстановка крайне неблагоприятная. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин предложил запретить работу городских заведений после 23:00 в целях борьбы с распространением коронавируса. Рестораторы неодобрительно смотрят на эту идею.

К примеру, владельцы заведений Михаил Фейгельман и Арам Мнацаканов считают, что предложенные политиком меры никак не способствуют сокращению заболеваемости. Подавляющее большинство посетителей приходит до 23:00, рестораны, в основном, работают до полуночи-часу ночи, а многие закрываются раньше. «Что решит этот час?», — спрашивает владелец ресторанной группы «Пробка» Мнацаканов в разговоре с АБН.

К вышесказанному присоединяется совладелец ресторанов «Евразия» Алексей Фурсов. Рестораторы также подчеркивают, что гораздо больший риск с точки зрения заражения COVID-19 представляют бары и клубы, где происходит «интенсивное общение». Вероятно, изменения, связанные с пандемией, повлекут за собой уход с рынка более мелких участников, выживут только крупные игроки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Владимира Жириновского, выезд из России необходимо в срочном порядке запретить.