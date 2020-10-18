Жириновский призывает срочно запретить выезжать из России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что выезд из России для путешествий должен быть запрещен. При этом, по мнению политика, ответственные за открытие границ должны быть наказаны.

Об этом Жириновский высказался в своем Telegram-канале. По его словам, ограничительные меры необходимы из-за вспышки коронавируса в российских регионах.

«Нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях», — заметил он.

В будущем же, добавил он, возобновлять поездки следует только в те страны, где будет остановлена эпидемия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как Владимир Жириновский перенес второй этап вакцинации от коронавируса. Политик рассказывал о том, что недомоганий у него не проявилось ни после первого укола, ни после второго. Он также отмечал, что мог неважно себя чувствовать прежде даже от вакцины против гриппа.