Жириновский призывает срочно запретить выезжать из России

Жириновский призывает срочно запретить выезжать из России
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что выезд из России для путешествий должен быть запрещен. При этом, по мнению политика, ответственные за открытие границ должны быть наказаны.

Об этом Жириновский высказался в своем Telegram-канале. По его словам, ограничительные меры необходимы из-за вспышки коронавируса в российских регионах.

«Нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях», — заметил он.

В будущем же, добавил он, возобновлять поездки следует только в те страны, где будет остановлена эпидемия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как Владимир Жириновский перенес второй этап вакцинации от коронавируса. Политик рассказывал о том, что недомоганий у него не проявилось ни после первого укола, ни после второго. Он также отмечал, что мог неважно себя чувствовать прежде даже от вакцины против гриппа.

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