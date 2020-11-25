Смольный разрешит работать общепиту ТЦ при особых условиях, но бизнес просил о другом

В Петербурге заведения общественного питания в торговых центрах все-таки получат некоторые послабления ограничений. Ранее администрации торговых центров просили Смольный снять ограничения с общепита. Послабления, впрочем, едва ли смогут удовлетворить владельцев.

О возможных послаблениях для общепита в торговых центрах стало известно накануне. В ходе онлайн-конференции предпринимателям дал небольшую надежду глава управления развития предпринимательства при комитете по промышленной политике Санкт-Петербурга Сергей Кузин, передает «Комсомольская правда».

Так, предприятия общественного питания могут продолжить работать на доставку. При этом территория фуд-корта должна быть закрыта, закрыто должно быть и пространство кухни, хотя бы с помощью жалюзи.

Продолжать обслуживать посетителей смогут заведения с отдельным входом. Еще один выход – тамбур в ТЦ, из которого посетили смогут напрямую попасть в ресторан. Принимать клиентов заведение сможет, если у него есть отдельная лестница или лифт, который не будет останавливаться на других этажах торгового центра и позволит пройти прямо в заведение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с 9 ноября в Северной столице запретили работать фуд-кортам и фуд-плейсам на территории торговых центров. С 23 ноября в ТЦ запрещен работать всем заведениям общественного питания.

Отметим, что владельцы торговых центров уже просили пересмотреть запрет на работу фуд-кортов. Бизнесмены направили письмо губернатору Александру Беглову. Они сообщали, что из-за введенного ограничения горожане станут реже ходить за покупками, так как закрытие любой из частей ТЦ влияет на посещаемость. Предприниматели ждут, что это скажется на заработках арендаторов. Сами владельцы ТЦ при этом заявляли, что готовы идти на любые уступки. Судя по возможным послаблениям, о которых сообщали в Смольным, просьбу эту удовлетворить не планируют.

Вместе с запретом на работу фуд-корта в Петербурге действуют ограничения работы других заведений общественного питания. Они должны закрываться после 23:00.

Изначально владельцы баров и ресторанов были против таких ограничений, отмечая, что половину недельного заработка они получают в пятницу и субботу после 23:00. Пока ограничения привели к тому, что на нарушении запрета с начала месяца полиция Петербурга и представили Смольного поймали десятки заведений.