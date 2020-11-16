В Петербурге более 20 баров получили штрафы за работу в выходные после 23:00

В Северной столице сотрудники комитета по контролю за имуществом провели очередной рейд по выявлению нарушителей ограничительных мер. В ночь с 13 на 14 ноября более 20 заведений общепита работали после 23:00.

Как сообщают в комитете, юридическим лицам, не приостановившим работу после положенного времени, грозит штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей.

Среди нарушителей режима сотрудники комитета выявили 21 бар, которые работают после 23:00.

«Помимо нарушений запрета на работу в ночное время, в большинстве заведений сотрудники не использовали или использовали частично средства индивидуальной защиты, в ряде объектов отсутствовали QR-коды, наличие которых обязательно для работы организаций в период пандемии», – говорится в сообщении комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Елизаветинская больница заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за коронавирусные нарушения.