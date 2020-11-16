Елизаветинская больница выплатит 100 тысяч рублей за коронавирусные нарушения

Елизаветинская больница выплатит 100 тысяч рублей за коронавирусные нарушения
Елизаветинская больница. Фото: google.maps

В Северной столице 16 ноября суд оштрафовал Городскую больницу Святой преподобномученицы Елизаветы за нарушения санитарных норм в период пандемии коронавируса. Сумма взыскания составит 100 тыс. рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в Елизаветинской больнице на улице Вавилова 18 сентября проводилась проверка, в ходе которой было выявлено, что в коридорах больницы в период с 21 августа по 18 сентября были размещены четыре пациента. Всего в отделении находились 43 человека. Таким образом, суд превышение пациентов отделе пульмонологии на 31 койку.

Также выявлены нарушения у сотрудника, который вместо одноразовых шапочек использовал на постоянной основе тканевой. Уборщик утверждал, что стирает ее каждый день дома.

Руководство больницы признало вину. Больница выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Елизаветинская больница прокомментировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елизаветинская больница новости спб санитарные нарушения штрафы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский охранник проведет 5 лет в тюрьме за убийство дебошира в хостеле
Комитет по образованию Петербурга: пока учителей старше 65 лет на молодых ...
Мурашко заявил о существенном росте числа россиян с коронавирусом в реанимациях
Американская вакцина Moderna от Covid-19 показывает эффективность 94,5%
Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года
Новогодние билеты из Москвы до Петербурга упали в цене на 8%
Назван лучший фильм года по версии People’s Choice Awards
В Петербурге начали устанавливать вертикальные парковки