Елизаветинская больница выплатит 100 тысяч рублей за коронавирусные нарушения

В Северной столице 16 ноября суд оштрафовал Городскую больницу Святой преподобномученицы Елизаветы за нарушения санитарных норм в период пандемии коронавируса. Сумма взыскания составит 100 тыс. рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в Елизаветинской больнице на улице Вавилова 18 сентября проводилась проверка, в ходе которой было выявлено, что в коридорах больницы в период с 21 августа по 18 сентября были размещены четыре пациента. Всего в отделении находились 43 человека. Таким образом, суд превышение пациентов отделе пульмонологии на 31 койку.
Также выявлены нарушения у сотрудника, который вместо одноразовых шапочек использовал на постоянной основе тканевой. Уборщик утверждал, что стирает ее каждый день дома.
Руководство больницы признало вину. Больница выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Елизаветинская больница прокомментировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве.