Елизаветинская больница прокомментировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве

Елизаветинская больница прокомментировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве
Елизаветинская больница. Фото: google.maps

Главный врач Елизаветинской больницы, профессор Сергей Петров прокомментировал обсуждаемое в СМИ уголовное дело в отношении руководства медучреждения.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении руководства Елизаветинской больницы в Петербурга о мошенничестве со средствами, выделенными по нацпроекту «Здравоохранение».

«Мы глубоко возмущены произошедшим. Год назад мы с трудом избавились от недобросовестной компании, безуспешно пытавшейся на нашей базе создать медицинскую информационную систему. Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS», — заявил главврач больницы.

По его словам, правоохранители по непонятной причине встали на сторону частной компании и оказывают давление на больницу. Всех сомневающихся в работоспособности и эффективности установленной программы Петров пригласил прийти в больницу и лично удостовериться, прочитав любую историю болезни, передает пресс-служба медучреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге руководство Елизаветинской больницы подозревается в мошенничестве.

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