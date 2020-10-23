В Петербурге руководство Елизаветинской больницы подозревается в мошенничестве

Несколько медучреждений могут быть причастны к махинациям. Фото: Baltphoto

Несколько медучреждений могут быть причастны к махинациям. Фото: Baltphoto

Речь идет о средствах, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение».

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении руководства Елизаветинской больницы в Санкт-Петербург из-за подозрений в махинациях со средствами, выделенными по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Также в городе проводится проверка данных об аналогичных ситуациях в других медицинских учреждениях. На данный момент уже проведено 35 обысков, задержаны 16 человек, у которых изъяли препараты, 100 золотых слитков и крупная сумма денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое сотрудников Госстройнадзора стали фигурантами уголовных дел о взятках на 8,5 млн. Следствие считает, что в 2018-м году женщина передала сотруднику Госстройнадзора полмиллиона рублей, чтобы служба проигнорировала нарушения при проверке здания на проспекте Обуховской обороны.