В Петербурге руководство Елизаветинской больницы подозревается в мошенничестве

В Петербурге руководство Елизаветинской больницы подозревается в мошенничестве
Несколько медучреждений могут быть причастны к махинациям. Фото: Baltphoto

Речь идет о средствах, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение».

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении руководства Елизаветинской больницы в Санкт-Петербург из-за подозрений в махинациях со средствами, выделенными по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Также в городе проводится проверка данных об аналогичных ситуациях в других медицинских учреждениях. На данный момент уже проведено 35 обысков, задержаны 16 человек, у которых изъяли препараты, 100 золотых слитков и крупная сумма денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое сотрудников Госстройнадзора стали фигурантами уголовных дел о взятках на 8,5 млн. Следствие считает, что в 2018-м году женщина передала сотруднику Госстройнадзора полмиллиона рублей, чтобы служба проигнорировала нарушения при проверке здания на проспекте Обуховской обороны.

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