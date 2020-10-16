Двое сотрудников Госстройнадзора стали фигурантами уголовных дел о взятках на 8,5 млн

В Петербурге местная жительница, а также двое сотрудников Службы государственного строительного надзора и экспертизы подозреваются в получении взятки и посредничестве в даче взятки.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Уточняется, что дело о получении взятки возбудили в отношении 61-летнего начальника отдела надзора за специальными видами работ и 56-летней начальницы сектора санитарно-эпидемиологического надзора службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. В посредничестве во взяточничестве обвиняют местную жительницу, которая действовала в интересах одной из строительных компаний.

Следствие считает, что в 2018-м году женщина передала сотруднику Госстройнадзора полмиллиона рублей, чтобы служба проигнорировала нарушения при проверке здания на проспекте Обуховской обороны.

Год спустя она передала сотруднику службы еще 8 миллионов рублей от строительной фирмы, чтобы специалисты не обратили внимания на нарушения на улице Крыленко.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали мужчину поддельными правами за попытку дачи взятки сотруднику полиции.