Двое сотрудников Госстройнадзора стали фигурантами уголовных дел о взятках на 8,5 млн

Двое сотрудников Госстройнадзора стали фигурантами уголовных дел о взятках на 8,5 млн
Сотрудников Госстройнадзора подозревают во взятке. Фото: nnovgorod.sledcom.ru

В Петербурге местная жительница, а также двое сотрудников Службы государственного строительного надзора и экспертизы подозреваются в получении взятки и посредничестве в даче взятки.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Уточняется, что дело о получении взятки возбудили в отношении 61-летнего начальника отдела надзора за специальными видами работ и 56-летней начальницы сектора санитарно-эпидемиологического надзора службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. В посредничестве во взяточничестве обвиняют местную жительницу, которая действовала в интересах одной из строительных компаний.

Следствие считает, что в 2018-м году женщина передала сотруднику Госстройнадзора полмиллиона рублей, чтобы служба проигнорировала нарушения при проверке здания на проспекте Обуховской обороны.

Год спустя она передала сотруднику службы еще 8 миллионов рублей от строительной фирмы, чтобы специалисты не обратили внимания на нарушения на улице Крыленко.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали мужчину поддельными правами за попытку дачи взятки сотруднику полиции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взятка Госстройнадзор новости спб СК РФ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По дороге в Пулково на месяц ограничат движение
Семак рассказал, какие задачи стоят перед «Зенитом»
В Ленобласти задержан мужчина подозреваемый в разбойном нападении на двух ...
Теще расчлененного Энди Картрайта продлили срок задержания на 72 часа
В Петербурге стартовал проект по созданию подсветок для памятников и ...
В России опровергли слухи об отмене матчей Евро-2020 в Петербурге
Двое сотрудников Госстройнадзора стали фигурантами уголовных дел о взятках ...
Люди с первой группой крови реже остальных болеют коронавирусом