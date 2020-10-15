В Петербурге задержан мужчина с поддельными правами за попытку дачи взятки сотруднику полиции

В Петербурге задержан мужчина с поддельными правами за попытку дачи взятки сотруднику полиции
Взятка сотруднику полиции. Фото: pixabay.com

В четверг, 15 октября, прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который предложил сотруднику полиции взятку в размере 29 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый 31.07.2020, находясь в служебном автомобиле дорожно-патрульной службы, предложил сотруднику полиции 29 тыс. рублей за то, чтобы его не доставляли в отдел для разбирательств по факту подделки водительского удостоверения,

Кроме того, обвиняемый отказался пройти медицинское освидетельствование. Сотрудники заподозрили, что мужчина находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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