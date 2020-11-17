Бары нарушают, фуд-корты пока только пишут письма: как общепит Петербурга переживает ограничения

Владельцы заведений общепита в Петербурге выбрали разную стратегию выживания в период коронавирусных ограничений. Пока одни приводят аргументы в письмах губернатору, другие нарушают запреты.

В Петербурге с конца октября заведения общественного питания должны закрываться после 23:00. С 9 ноября в Северной столице запретили работать фуд-кортам и фуд-плейсам в торговых центрах.

Владельцы заведений с самого начала выступали против ограничений. Так, в октябре этого года рестораторы Михаил Фейгельман и Арам Мнацаканов заявляли, что предложенные меры не смогут способствовать сокращению заболеваемости новой коронавирусной инфекции.

Владельцы ресторанов и кафе отмечали, что гораздо больший риск с точки зрения заражения COVID-19 представляют бары и клубы, где происходит «интенсивное общение».

Владельцы баров при этом отмечали, что закрытие после 23:00 может оказаться для них фатальным – именно после этого времени за пятницу и субботу заведения получают до 50% выручки всей недели.

В результате каждые выходные в центре Петербурга чиновники Смольного во время рейдов накрывают заведения, которые все-таки продолжили работать после 23:00. Так, в ночь с 13 на 14 ноября нашли 20 баров. Юридическим лицам, не приостановившим работу после положенного времени, грозит штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей.

Нарушать запреты решаются не все. Владельцы ТЦ пока только просят пересмотреть запрет на работу фуд-кортов. Бизнесмены направили письмо губернатору Александру Беглову. Бизнесмены убеждены, что из-за введенного ограничения горожане станут реже ходить за покупками, так как закрытие любой из частей ТЦ влияет на посещаемость. Это, в свою очередь, скажется на заработках арендаторов. При этом предприниматели добавили, что готовы идти на любые уступки, если работу фуд-кортов все же разрешат.