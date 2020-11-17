В Петербурге владельцы ТЦ просят открыть фуд-корты

Они убеждены, что это снижает интерес горожан к покупкам.

Российский совет торговых центров обратился с просьбой к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В письме говорится, что в городе необходимо разрешить работу фуд-кортов в торговых центрах.

Бизнесмены убеждены, что из-за введенного ограничения горожане станут реже ходить за покупками, так как закрытие любой из частей ТЦ влияет на посещаемость. Это, в свою очередь, скажется на заработках арендаторов.

Совет подчеркнул, что предприниматели готовы идти на любые уступки и подготовить все необходимое в кратчайшие сроки. Предприниматели считают, что достаточно соблюдать меры предосторожности и тогда заболеваемость не будет увеличиваться.

Напоминаем, что фуд-кортам запретили работать с 9 ноября. Они функционируют только на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса.