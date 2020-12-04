Бизнес требует у Смольного компенсаций из-за ограничений, на предыдущие просьбы внимания не обращали

В Петербурге представителей бизнеса в очередной раз возмутили новые ограничения. На этот раз они направили письмо губернатору с требованием компенсаций. В прошлом протесты и просьбы в Смольный предпринимателям не помогли.

На этот раз письмо составил Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг, куда входят рестораторы, туроператоры и отельеры. Предприниматели считают, что действующие запреты создали неравную конкуренцию между регионами. В результате предприятия малого бизнеса гибнут.

Между тем, отмечается, что принятые меры в бизнес-сообществе не считают эффективными, а на их фоне потери бизнеса в отдельных сферах достигли 95%. При этом предприниматели задали вопрос о том, кто компенсируют им убытки. Сами они считают, что должны получить средства из бюджета.

Отметим, что за последние месяцы эта далеко не единственная просьба, которую бизнес направлял Смольному.

Так, в октябре рестораторы уже просили не вводить «комендантский час» для заведений общепита. Члены «Союза развития культуры питания и сохранения исторического наследия Рубинштейна» отмечали, что такие меры лишат их львиной доли прибыли. Тогда работа заведений была ограничения до 23:00.

Позже владельцы торговых центров направляли губернатору Александру Беглову письмо с просьбой пересмотреть запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов. Они сообщали, что из-за введенного ограничения горожане станут реже ходить за покупками, так как закрытие любой из частей ТЦ влияет на посещаемость. Предприниматели ждут, что это скажется на заработках арендаторов. При этом владельцы ТЦ заявляли, что готовы идти на любые уступки.

Следом Смольный ввел запрет на работу всех заведений общественного питания в торговых центрах. Исключение сделали только для тех, которые имеют отдельный вход.

Рестораторы также отмечали, что коллапс, который происходит в Петербурге на фоне пандемии коронавируса, намечался уже давно. При этом одной из причиной катастрофы называли отсутствие диалога между бизнесом и властью.

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