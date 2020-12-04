На Невском закрылось почти 130 магазинов, кафе и ресторанов, но это не предел

В Петербурге из-за снижения числа туристов страдает бизнес в центре Северной столицы. Только на Невском проспекте за год успело закрыться 127 магазинов, кафе и ресторанов. В пределах всего города последствия пандемии для предпринимателей выглядят куда серьезнее.

По данным компании JLL, которые представил РБК, в этом году закрылось на 14% магазинов, кафе и ресторанов больше, чем годом ранее. При этом к началу декабря более 11% помещений на Невском проспекте были вакантны. Отмечается, что основной пул арендаторов пока стремится удержать места – предприниматели договариваются с собственниками помещений о скидках и отсрочках.

В настоящее время заведения общественного питания из-за коронавируса могут работать только до 23:00 и должны при этом соблюдать необходимые меры безопасности. Впереди их ждут более серьезные ограничения – с 25 по 29 декабря и с 4 января по 10 января заведения должны будут работать с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января кафе, бары и рестораны не будут работать вовсе.

Как отметил депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский, для бизнеса новые ограничения будут испытанием.

«Одно лечим, другое калечим, если выражаться простым языком. Театры, музеи, рестораны, кафе… Это все — рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города», — написал он в своем Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru уже писала о том, что после пандемии в Петербурге может перестать работать почти тысяча заведений. Уже сейчас из 5 тысяч заведений работу прекратило почти полтысячи. Еще около 400 временно прекратили деятельность, однако сколько из них откроются – вопрос.

По данным Петростата за январь-сентябрь этого года, оборот заведений общественного питания составил меньше 50 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель просел на 30,2%

В основном пострадали кафе стрит-фуда, столовые, заведения специализированного формата. Непросто приходится и заведениям среднего сегмента, но те, кто выжил, пока стремятся занять освободившиеся места.