Боярскому стыдно, Шнуров винит Басту, а рэпер поставил точку: к чему привели ограничения в Петербурге

Скандал из-за концертов рэпера Басты в Петербурге, похоже, привел не к той развязке, на которую рассчитывали многие, – и горожане, кричащие о нарушениях в социальных сетях, и звезды, и Госдума.

С 4 декабря в Петербурге в силу вступает ряд новых ограничений. При этом до конца декабря поэтапно будут вводиться и другие. Они касаются, в том числе работы театров, кинотеатров, общепита, концертных залов, океанариума, зоопарка, аквапарков и других организаций.

О новых ограничениях Смольный объявил на фоне скандалов из-за концерта Басты, которые прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. В социальные сети попали видеозаписи с концертов, которые и запустили реакцию. Пользователи начали возмущаться из-за того, что рэпер собрал сотни человек в Ледовом, и утверждали, что зрители якобы нарушали меры безопасности.

Комитет по культуре вскоре отреагировал, заявив, что никаких нарушений на концертах зафиксировано не было. От проверки Роспотребнадзора это не спасло, выяснения обстоятельств потребовал и депутат Сергей Боярский. Свое заявление сделал и председатель правительства России Михаил Мишустин. Дальше – закрытие Ледового и других площадок и выговор главе петербургского комитета по культуре Константину Сухенко.

Сам Баста заявил, что организаторы никаких ограничений не нарушали.

Ситуация не прошла мимо петербургского музыканта Сергея Шнурова, который по традиции отозвался на событие стихотворением в Instagram. Рэпер ответил, между музыкантами завязалась поэтическая дуэль.

Судя по всему, день назад рэпер решил поставить точку. В социальной сети он разместил сообщение уже не в стихах, в котором заметил, что Шнуров перешел к оскорблениям, а также выразил надежду на то, что теперь власти четко сформируют правила проведения мероприятий.

«Из тебя парламентарий намбо ван, // В дом зашел и даже ног не вытер.// Поздравляю, Вася, ты болван. // Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер», — написал строчки Шнуров. В Instagram он также заявил, что новые ограничения в Петербурге ставит рэперу в вину.

Как писала gazeta.spb.ru, со Шнуровым, по всей видимости, согласна немалая часть пользователей социальных сетей, которые заполняют сообщения «Спасибо, Баста» и «Спасибо Басте за это». Некоторые при этом со злобой отмечают, что остались лишены возможности провести праздники с родными, а те, кто работает в общепите, – возможности заработать перед каникулами.

Высказался и депутат Сергей Боярский, который требовал проверки. Он заявил, что ему стыдно за решение властей.

«Одно лечим, другое калечим, если выражаться простым языком. Театры, музеи, рестораны, кафе… Это все — рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города», — написал он в своем Facebook.