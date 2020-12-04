Депутату Боярскому стало стыдно за новогодние ограничения в Петербурге

Депутату Боярскому стало стыдно за новогодние ограничения в Петербурге
Депутат Сергей Боярский Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Депутат Госдумы Сергей Боярский негативно высказался в адрес петербургских властей, после введения дополнительных новогодних ограничений из-за коронавируса.

На своей странице в Facebook парламентарий оценил действия Смольного. Боярский считает не целесообразным закрывать театры, музеи и рестораны, пускай даже на некоторое время. Кроме этого, депутат заявил, что ему стыдно за действия чиновников, которые не помогают малому бизнесу в трудное время.

«Я по-прежнему сомневаюсь в эффективности новых ограничений. Одно лечим, другое калечим, если выражаться простым языком. Это все – рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города», – написал Сергей Боярский.

Кроме этого, сын легендарного мушкетера призвал властей города объяснять ограничения, «чтобы(жители) поняли и поддержали, объединились, а не озлобились в очередной раз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие новые ограничения ввели в Смольном к празднованию Нового года.

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