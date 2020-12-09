Кремль: Петербург находится у красной черты из-за коронавируса

Кремль: Петербург находится у красной черты из-за коронавируса
Кремль обеспокоен за Петербург в связи с увеличением количества зараженных. Фото: kremlin.ru

Город, по словам властей, находится у «красной черты» из-за пандемии.

Санкт-Петербург находится у «красной черты» из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 9 декабря, пишет РИА Новости.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в Северной столице вызывает тревогу. Песков не понимает рестораторов, которые устраивают протесты из-за ограничений. Представитель Кремля считает, что это выглядит как демонстрация неуважения к людям.

Напоминаем, что своими переживаниями из-за количества зараженных делился также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отмечал, что от полного локдауна город отделят «совсем немного», так как коек для тяжелых больных почти не осталось. Глава Северной столицы заявил, что необходимо предотвратить массовые скопления граждан.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали более 1,9 тысяч случаев заражения, а летальных исходов – 83.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга проверят кафе, которые выступают против новогодних ограничений.

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