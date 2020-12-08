Власти Петербурга проверят кафе, которые выступают против новогодних ограничений

В Северной столице планируют организовать проверки заведений общественного питания, которые отказались закрываться в новогодние праздники.

Об этом сообщил во вторник, 8 декабря, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, сообщает РИА Новости.

Рестораны и кафе, которые выступают против ограничений, были опубликованы с адресами на сайте «карта сопротивления». По словам Евгения Елина, поскольку данные заведения находятся в открытом доступе, то власти города будут вынуждены идентифицировать нарушения. При этом парламентарий отметил, что никаких «резких и «эмоциональных» поступков не последует.

«Мы эти организации проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений», – заявил Евгений Елин.

Кроме того, политик заявил, что власти города сильно огорчились, когда узнали про рестораны, которые выступают против коронавирусных мер. Своими действиями такие заведения создают «раскол в обществе».

Напомним, что власти запретили работать общепиту с 30 декабря по 3 января полностью. Также бары и кафе не смогут пускать гостей с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00 утра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что власти Петербурга готовы пересмотреть ограничения для общепита в случае улучшения ситуации с коронавирусом.