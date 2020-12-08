Власти Петербурга пересмотрят ограничения для кафе в случае улучшения ситуации с Covid-19

Принятые жесткие ограничения для заведений общественного питания могут быть пересмотрены. Для этого суточная заболеваемость в Петербурге должна снизиться.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» во вторник, 8 декабря.

«У нас есть запас по времени до новогодних праздников, каждый день анализируется ситуация. Если заболеваемость не будет расти, а стабилизируется и будет снижаться, если эпидемиологическая ситуация будет позволять, диалог превратится в решения, которые в том числе позволят найти компромисс к часам работы», – сказал парламентарий.

Кроме этого, Александр Ситов отметил, что властям города было бы проще закрыть все заведения до конца праздников. При этом в Смольном приняли компромисс. Бары и рестораны не смогут работать только с 30 декабря по 3 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что бары Петербурга ступили на войну со Смольным. Общепиту не нравятся принятые ограничения, некоторые заведения планируют работать в Новый год, несмотря на запрет.