Петербургские бары ступили на тропу войны со Смольным: «Карта сопротивления» растет

В Петербурге заведения общепита, похоже, решили ступить на тропу войны после того, как в Смольном не пересмотрели ограничения работы кафе, баров и ресторанов. Владельцы более 100 заведений уже заявили, что готовы переступить через постановление и отказаться исполнять требования городского правительства. Власти, судя по всему, идти на уступки также пока не намерены.

Так называемая «Карта сопротивления», которая появилась в сети, включает уже более 100 баров, кафе и других заведений в Петербурге, которые решили выступить против решения властей прекратить работу общепита с 30 декабря по 3 января.

Авторы «Карты» утверждают, что названные заведения не выживут, если будут соблюдать ограничительные меры.

«Умрут, по грубым подсчетам, 5000 заведений, без работы останутся более 100 тысяч человек, бюджет города потеряет миллиарды. А дальше пойдет эффект домино, пострадают компании, которые обеспечивает работу общепита», — говорится в пояснительном к проекту сообщении.

Отметим, что, по постановлению городского правительства, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января заведения должны работать с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января их работа будет полностью прекращена. В настоящее время заведения работают до 23:00.

Как писала Gazeta.Spb, представители бизнеса неоднократно выступали против ограничения работы заведений. В конце октября на улице Рубинштейна уверяли, что они потеряют до 50% прибыли, если не будут работать после 23:00.

Затем к властям обращались владельцы торговых центров, жалуясь на то, что закрытые фуд-корты влияют на посещаемость и прибыль всех частей ТЦ. Запрет пересмотрен не был.

На прошлой неделе бизнес и вовсе выдвинул Смольному требования. Предприниматели считают, что их потери из-за ограничений должны быть компенсированы.

Представители бизнеса ранее отмечали, что пандемия может лишить Петербург почти тысячи заведений. За время коронавируса в городе из пяти тысяч заведений работу прекратило почти полтысячи. Еще около 400 временно прекратили деятельность, однако откроется из них, как ожидается, не больше половины.

По данным Петростата, за январь-сентябрь этого года оборот заведений общепита снизился на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К Смольному с просьбой пересмотреть ограничения обращалась омбудсмен Анастасия Татулова. Соответствующее письмо она направила губернатору Северной столицы Александру Беглову. Губернатор, в свою очередь, уже дал понять, что послаблений не будет. Он заявил, что все ограничения были основаны на требованиях Роспотребнадзора и санитарных рекомендациях, а решение далось властям нелегко.