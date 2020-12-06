Негосударственные театры Петербурга обратились к Беглову за поддержкой

Негосударственные театры Петербурга обратились к Беглову за поддержкой
Театры могут попросту не пережить новых ограничений. Фото: Unsplash

Негосударственные театры Северной столицы просят губернатора Александра Беглова ослабить ограничения, действующие в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Публичное письмо подписали 32 организации. Текст обращения размещён на сайте первого Передвижного фестиваля негосударственных театров, состоявшегося в Петербурге в октябре текущего года. Представители культурных учреждений настоятельно просят главу города не перекладывать решение этой проблемы на комитет по культуре, который ограничен в полномочиях и поэтому не сможет помочь.

Частные театры до сих пор не оправились от весеннего локдауна, поэтому запреты на показ детских спектаклей с 4 декабря и отмена новогодних представлений может обернуться для них катастрофой. Губернатора просят разрешить работу хотя бы при загрузке зала в 25%. Также авторы письма интересуются компенсациями и льготами, на которые могут претендовать из-за вынужденного простоя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что представители бизнес-сообщества также рассчитывают на компенсацию от властей за убытки, понесенные в период действия ограничительных мер.

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