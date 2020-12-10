Испытатели вакцины «Спутник V» пожаловались на отсутствие антител

Пациенты, вакцинированные препаратом «Спутник V», рассказали об уровне антител после прививки. Использовались разные тест-системы.

По данным семерых участников испытаний вакцины, уровень антител разнится от превышения нормы в четыре раза до их полной невыработки. Так, у троих россиян уровень антител составил 40,74, 20 и 14,60 при норме 10 или меньше. Двое других получили результат 15 при норме 1,1 и 17,57 при норме 0,8. Еще двое отметили, что у них не выработалось достаточное количество антител. Другой участник заявил, что в течение трех недель после вакцинации антитела у него были выше нормы.

Как сообщили «РИА Новости», специалисты отмечают, что сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, пока нельзя. Это связано с тем, что единых стандартов для них пока не существует.

Напомним, что в ноябре в Центре имени Гамалеи заявили, что эффективность «Спутника V» превышает 95%. В Минздраве случаи заражения коронавирусом среди привитых россиян отмечают, что причиной этого мог стать не успевший сформироваться иммунитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поставки вакцины «Спутник V» в регионы России начнутся 10 декабря.