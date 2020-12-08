Поставки вакцины «Спутник V» в регионы России начнутся 10 декабря

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал сроки начала поставок вакцины против коронавируса в регионы страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Михаила Мурашко, поставки начнутся через несколько дней. 10 декабря будет произведен старт отправления препарата «Спутник V» во все регионы России.

Кроме этого, глава Минздрава отметил, что около половины регионов России уже получили партии вакцины против коронавирусной инфекции.

Также Михаил Мурашко заявил, что на данный момент в стране развернуто 33 тыс. реанимационных коек для пациентов с инфекцией. Около 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Мурашко заявил о существенном росте числа россиян с коронавирусом в реанимациях. В настоящий момент в реанимации находятся 5,4 тысячи человек с подтвержденным коронавирусом.