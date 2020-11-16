Мурашко заявил о существенном росте числа россиян с коронавирусом в реанимациях

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России увеличилось число госпитализаций в реанимационные отделения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом министр здравоохранения отчитался в понедельник, 16 ноября, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». В настоящий момент в реанимации находятся 5,4 тысячи человек с подтвержденным коронавирусом.

Число госпитализаций в целом также продолжает расти — в среднем по России занято 84% коечного фонда. Ранее Мурашко заявлял о дефиците коек в некоторых регионах страны. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в Хакасии, Чувашии, Еврейском автономном округ и Ивановской области занятость мест в больницах — свыше 95%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская вакцина против коронавируса, разработанная компанией Moderna, показала эффективность в 94,5%.