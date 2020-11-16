Американская вакцина Moderna от Covid-19 показывает эффективность 94,5%

Разрабатываемая вакцина против коронавирусной инфекции в США показала свою эффективность в 94,5%. Данные об этом появились на сайте препарата Moderna, сообщает ТАСС.

На данный момент вакцина Moderna проходит третью фазу изучения. Отмечается, что препарат эффективен на 94,5%. В исследованиях уже приняли участие 30 тыс. человек.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил о том, что разрабатываемы вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna будут показывать примерно одинаковый эффективный результат, так как разрабатываются препараты разрабатываются по общим технологиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дональд Трамп заявил о массовой вакцинации американцев от коронавирусной инфекции в апреле следующего года. На данный момент вакцины проходят клинические исследования.