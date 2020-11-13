Массовая вакцинация от Covid-19 в США может начаться в апреле следующего года

Президент США Дональд Трамп сообщил о появлении американского препарата от коронавирусной инфекции. Вакцина станет доступной для населения в апреле следующего года.

Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в пятницу, 13 ноября, на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.

По словам президента США, планируется выпустить несколько миллионов доз. На данный момент препарат находится на стадии одобрения регулятором. Его появление намечено на апрель следующего года.

«Миллионы доз будут скоро выпущены. Они готовы и ждут этого окончательного одобрения. Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения», – рассказал Дональд Трамп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация россиян планируется на январь-февраль 2021 года. Объем выпускаемых доз составит 5-6 млн штук.