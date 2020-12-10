Когда рестораны будут закрыты: кинотеатры в Петербурге придумали, как спасти новогодние корпоративы

Уже известно, что петербургские кинотеатры останутся открытыми во время новогодних каникул. Они продолжат продавать 25% билетов. Из-за пандемии коронавируса кинотеатры несут немалые финансовые потери. Впрочем, в преддверии праздников заработать они смогут не только на кинопоказах – петербуржцам предлагают арендовать целые залы – и не только для просмотра кино.

Пока горожанам приходится отменять корпоративы в ресторанах, кинотеатры в Петербурге начали предлагать им альтернативу – персональный кинозал. Арендовать целый зал предлагают разные сети кинотеатров в Северной столице.

Как рассказали Gazeta.SPb в корпоративном отделе сети кинотеатров «Мираж Синема», стоимость аренды кинозала начинается от 2,5 тыс. рублей и зависит от времени и дня проведения мероприятия. Смотреть кино необязательно. Клиент по договоренности с кинотеатром может провести там любое мероприятие, в том числе фуршет.

Набить битком такой зал, впрочем, не получится – сеть продолжает продавать 25% билетов. Однако ограничение не помешает провести мероприятие численностью до 67 человек. При этом сдают в аренду помещения до 31 декабря включительно.

Еще больше гостей можно собрать в помещениях кинотеатров «Каро» — кинотеатр на Охте, например, может сдать зал в аренду, в котором смогут находиться более 80 человек.

Возможность «организовать специальные мероприятия», том числе с просмотром контента, проведением фуршета, презентаций и конференций предлагает также Объединенная киносеть, которая включает кинотеатры «Формула Кино», «Синема Парк» и «Кино Окко».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние праздники. При этом число посетителей не должно превышать 50 человек на один сеанс.

Отметим, что театры, музеи, выставки, а также зоопарк не смогут работать на новогодних каникулах.

С 30 декабря по 3 января по решению городского правительства закрыты должны быть и заведения общественного питания. Рестораторы настаивают на пересмотре этих ограничений.