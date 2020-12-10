«Барное сопротивление» набирает обороты: Кремль не вмешивается, прокуратура проводит встречи

Бары в Петербурге не будут работать с 30 декабря по 3 января. Фото: unsplash.com

Бары в Петербурге не будут работать с 30 декабря по 3 января. Фото: unsplash.com

Петербургские рестораторы продолжают отказываться соблюдать новогодние ограничения. Они уверены – это их разорит. В Смольном же настаивают на том, что меры необходимы из безопасности. «Барное сопротивление» заметили и в Кремле, но там заявили, что вмешиваться не станут. Вместо Кремля вмешалась прокуратура.

Прокуратура Петербурга инициировала встречу представителей Смольного и ресторанного бизнеса. Глава ведомства Сергей Литвиненко и вице-губернатор Евгений Елин встречались накануне с рестораторами.

Отметим, что петербургские бары и рестораны выступают против новогодних ограничений. Владельцы десятков заведений уже заявили, что планируют игнорировать требования городского правительства и продолжат работать. В сети появилась даже «Карта сопротивления», которая показывает, какие заведения пройдут против решения властей прекратить работу общепита с 30 декабря по 3 января.

На встрече, которая прошла накануне, стало ясно: Смольный, похоже, просто так отступать не собирается. Рестораторы просят оставить запрет на работу только 31 декабря и 1 января, а в другие дни разрешить им работать до 23:00. Вице-губернатор Елин предложил организовать уличную торговлю. Представители бизнеса, однако, уверены, что для них это невыгодно. Пока в Смольном обещают проанализировать предложения рестораторов.

О ситуации, которая разворачивается в Петербурге, уже знают в Кремле. Там лишь отметили, что решения по противоэпидемиологическим мерам — прерогатива региональных властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также добавил, что вступившие в «сопротивление» рестораторы подвергают опасности здоровье людей. При этом, заметил он, диалог все же необходим.

Как писала gazeta.spb.ru, к губернатору Петербурга Александру Беглова с просьбой пересмотреть ограничения уже обращалась омбудсмен Анастасия Татулова. Он в ответ дал понять, что послаблений не будет, заявив, что ограничения были основаны на требованиях Роспотребнадзора и санитарных рекомендациях.