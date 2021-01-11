В Петербурге приостановили запись на прививку от коронавируса

В городе ожидают поставку новых доз вакцины.

В Санкт-Петербурге временно остановили запись на прививку от коронавируса. Об этом сообщили глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Он отметил, что на препарат большой спрос, в связи с чем все дозы вакцины быстро закончились.

Он объяснил, что есть медпункты, где использованы все дозы, а есть те, где их используют в ближайшие дни.

«Новые поставки начнутся в четверг-пятницу, развезем прививку, а далее можно будет вновь записаться»,

— добавил Лисовец эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напоминаем, что Москва направила в Петербург дополнительные дозы вакцины, а также необходимое медицинское оборудование. Сейчас препарат доступен только для некоторых категорий граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог Центра имени Гамалеи спрогнозировал победу над пандемией в России.