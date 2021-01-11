Вирусолог Центра имени Гамалеи спрогнозировал победу над пандемией в России

Более полугода эпидемиологическая обстановка, скорее всего, будет оставаться напряженной. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Более полугода эпидемиологическая обстановка, скорее всего, будет оставаться напряженной. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что, скорее всего, пандемия в России отступит только к концу лета.

Об этом ученый заявил в понедельник, 11 января, в эфире телеканала «Россия 24». Таким образом, до конца лета 2021 года многие ограничения, скорее всего, останутся актуальными. Отметим, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 89 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами болезни стали почти 2 млн человек.

В России на данный момент выявлено 3,4 миллиона зараженных. При этом 2,8 млн успешно выздоровели и более 62 тысяч пациентов, к сожалению, скончались. За последние сутки прибавилось 23,3 тысячи новых случаев COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Армении карантинные ограничения по коронавирусу решили продлить сразу до 11 июля.