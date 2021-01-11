Армения продлила коронавирусный карантин сразу до 11 июля

В Армении выявлено более 162 тысяч случаев заражения COVID-19, 149 тысяч человек выздоровели. Фото: flickr.com

В Армении выявлено более 162 тысяч случаев заражения COVID-19, 149 тысяч человек выздоровели. Фото: flickr.com

В понедельник, 11 января, стало известно, что правительство Армении продлило карантин из-за коронавирусной инфекции сразу на полгода — до 11 июля.

Срок предыдущего установленного карантина истекал сегодня, поэтому Министерство здравоохранения республики ранее направило правительству соответствующий проект о продлении ограничительных мер. Несмотря на то, что обязательная самоизоляция для ковид-положительных граждан продолжает действовать, в постановлении есть ряд послаблений.

Так, отменяется ограничение численности людей на массовых мероприятиях (ранее разрешалось присутствие не более 60 человек). Кроме того, воздушные и наземные границы открываются для иностранных граждан при предоставлении последними отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. В ином случае туристам придется самоизолироваться до получения результатов теста уже на территории Армении.

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