Компания Finnair планирует возобновить рейсы между Хельсинки и Петербургом с 28 января

Подробностей об условиях посещения Финляндии во время пандемии пока нет. Фото: pixabay

Подробностей об условиях посещения Финляндии во время пандемии пока нет. Фото: pixabay

Финский авиаперевозчик Finnair намерен возобновить полеты между Хельсинки и Северной столицей уже с 28 января. Информация об этом появилась на сайте компании.

Рейсы будут осуществляться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям раз в день. Такое расписание, уточняют в Finnair, будет действовать в течение всего зимнего сезона — то есть, до марта. Аналогичная информация доступна на сайте петербургского аэропорта Пулково.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Финляндией было приостановлено еще в середине марта 2020 года, почти год назад, из-за пандемии коронавирусной инфекции. За это время страны несколько раз собирались открыть границы, однако эпидемиологическая ситуация не позволяла этого сделать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце декабря возобновились регулярные рейсы из Петербурга на Кипр.