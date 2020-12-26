В Петербурге возобновились регулярные рейсы на Кипр

Это первый регулярный рейс на Кипр с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Фото: пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы"

Это первый регулярный рейс на Кипр с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Фото: пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы"

В пятницу, 25 декабря, аэропорт Пулково обслужил первый рейс «Ларнака-Санкт-Петербург-Ларнака» авиакомпании Cyprus Airways.

Авиасообщение станет регулярным с 8 января. Рейсы будут выполняться каждый четверг с вылетом из Ларнаки (Кипр) в 7 часов и прибытием в Северную столицу в 12:50. В обратном направлении из Пулково самолет вылетит в 13:50 и приземлится в Ларнаке в 17:30. Осуществлять полет будут воздушные суда Airbus A319.

В пресс-службе управляющий компании петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» отмечают, что Cyprus Airways обеспечивала авиасообщение между Кипром и Петербургом до ноября 2018 года. Это будет первый регулярный рейс на Кипр с моменте введения ограничений на перелеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в аэропорту Пулково задерживаются пять рейсов.