В Пулково 26 декабря задержали пять рейсов

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты, однако не обошлось без задержек.

Об этом стало известно в субботу, 26 декабря. Согласно данным электронного табло аэровокзала, в Пулково задержали пять рейсов авиакомпаний «Северный Ветер», «Победа», «РусЛайн» и S7. Так, пассажиры вылетят с опозданием в Ереван, Пермь, Тамбов, Иваново и Новосибирск. Время задержки составляет от 30 минут до 3 часов.

Причины, по которым были задержаны рейсы, не указываются. Судя по электронному табло, других задержек сегодня не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала что, в грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Россельхознадзора проконтролировали перемещение американских норок и сибирских козлов.