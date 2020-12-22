В Пулково прибыли четыре американских норки и два сибирских козла

В Пулково сотрудники Россельхознадзора проконтролировали перемещение американских норок и сибирских козлов.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Россельхознадзора проконтролировали перемещение американских норок и сибирских козлов.

Во вторник, 22 декабря, в ведомстве сообщили, что в аэропорт прибыли четыре американских норки и два сибирских козла. Животные следовали из Красноярского парка флоры и фауны в адрес юридического лица, расположенного в городе Сортавала Республика Карелия.

Отмечается, что при ветконтроле нарушений не обнаружили. Животные отправились дальше в путешествие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Северную столицу 56 попугаев. Специалисты провели ветеринарный контроль попугаев в грузовом терминале аэропорта Пулково.