Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что длительное течение коронавируса может быть опасно, как для самого заразившегося, так и для окружающих.

Есть такой термин, как «long COVID» или хронический коронавирус.

«Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента», — отметил иммунолог.

По его словам, обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет, сообщает радио Sputnik.

Долго болеющие остаются заразными даже после завершения острой стадии болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.