В Петербурге планируют открыть дополнительные прививочные пункты

В понедельник, 11 января, губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе правительственного совещания заявил о необходимости развернуть в городе дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.
На данный момент при поликлиниках работает 70 пунктов, но их должно быть больше ста, отметил градоначальник. По данным на 11 января в Петербурге привились от коронавируса 13 692 человека, из них 384 полностью завершили цикл вакцинации. Также на сегодняшний день в Северную столицу поступило 22 692 дозы «Спутника V», а в течение января должны принять еще около 88 тысяч.
Во время совещания Беглов также предложил организовать дополнительные пункты на крупных городских предприятиях. Сейчас такая возможность есть у 40 организаций, а на территории 6 предприятий пункты уже созданы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве расширяют перечень категорий граждан для вакцинации от коронавируса.