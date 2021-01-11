В Петербурге планируют открыть дополнительные прививочные пункты

По словам Беглова, сейчас необходимо разработать соглашение о передаче государственных вакцин предприятиям и подключить новые пункты к медицинским информационным системам. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По словам Беглова, сейчас необходимо разработать соглашение о передаче государственных вакцин предприятиям и подключить новые пункты к медицинским информационным системам. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В понедельник, 11 января, губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе правительственного совещания заявил о необходимости развернуть в городе дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.

На данный момент при поликлиниках работает 70 пунктов, но их должно быть больше ста, отметил градоначальник. По данным на 11 января в Петербурге привились от коронавируса 13 692 человека, из них 384 полностью завершили цикл вакцинации. Также на сегодняшний день в Северную столицу поступило 22 692 дозы «Спутника V», а в течение января должны принять еще около 88 тысяч.

Во время совещания Беглов также предложил организовать дополнительные пункты на крупных городских предприятиях. Сейчас такая возможность есть у 40 организаций, а на территории 6 предприятий пункты уже созданы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве расширяют перечень категорий граждан для вакцинации от коронавируса.