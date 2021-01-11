В Москве с 13 января расширяют перечень категорий граждан для вакцинации от коронавируса

По словам Собянина, в новогодние праздники прививочные пункты посетили в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

По словам Собянина, в новогодние праздники прививочные пункты посетили в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

С 13 января в Москве возможность привиться от COVID-19 появится у IT-специалистов, сотрудников гостиниц и турагентств, а также соцработников из частных компаний.

Информация об этом в понедельник, 11 января, была опубликована в блоге мэра столицы Сергея Собянина. Кроме того, с 14 января в городе откроется 30 дополнительных пунктов для вакцинации. Таким образом, общее число прививочных пунктов в Москве возрастет с 70 до 100.

Отметим, что власти столицы планируют привить 6-7 миллионов горожан. Есть вероятность, что у вакцинированых граждан появятся определенные преференции — таким образом власти намерены мотивировать людей прививаться и тем самым защищать здоровье, как свое, так и окружающих, а также способствовать борьбе с распространением вируса.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины «Спутник Лайт».