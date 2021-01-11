Минздрав разрешил начать испытания на людях вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав разрешил начать испытания на людях вакцины &#171;Спутник Лайт&#187;
О том, что ведется разработка "лайт-вакцины" еще в декабре сообщил президент Путин. Её действие, предположительно, будет менее длительным, чем у "Спутника V". Фото: pixabay

Центр имени Гамалеи получил от Минздрава РФ разрешение на проведение клинических испытаний «облегченной» версии препарата против корнавирусной инфекции.

«Спутник Лайт» предполагает вакцинацию одним компонентом, а не двумя, как это необходимо в случае со «Спутником V». Теперь ученым следует оценить безопасность, переносимость и иммуногенность нового лекарства. Для проведения исследований отберут 150 добровольцев.

Планируется, что испытания будут длится до 31 декабря 2021 года, передает ТАСС. Площадками для исследований станут медицинский университет имени Сеченова, научно-исследовательский центр «Эко-Безопасность» и научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые предложили уничтожать коронавирус с помощью радиации.

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