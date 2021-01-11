Минздрав разрешил начать испытания на людях вакцины «Спутник Лайт»

Центр имени Гамалеи получил от Минздрава РФ разрешение на проведение клинических испытаний «облегченной» версии препарата против корнавирусной инфекции.
«Спутник Лайт» предполагает вакцинацию одним компонентом, а не двумя, как это необходимо в случае со «Спутником V». Теперь ученым следует оценить безопасность, переносимость и иммуногенность нового лекарства. Для проведения исследований отберут 150 добровольцев.
Планируется, что испытания будут длится до 31 декабря 2021 года, передает ТАСС. Площадками для исследований станут медицинский университет имени Сеченова, научно-исследовательский центр «Эко-Безопасность» и научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые предложили уничтожать коронавирус с помощью радиации.