Ученые предложили уничтожать коронавирус радиацией

Как можно применять открытие ученых на практике, пока не уточняется. Фото: pixabay

Как можно применять открытие ученых на практике, пока не уточняется. Фото: pixabay

Российские и узбекистанские ученые провели исследование, благодаря которому удалось установить, что слабые дозы радиации могут уничтожить SARS-CoV-2 и его мутации, не навредив человеку.

Изучением этого вопроса занялись специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Республики Узбекистан. Как выяснилось, мягкий рентген и ультрафиолет оказывают особенное воздействие на клетки коронавируса.

По словам одного из членов группы ученых Анатолия Зацепина, молекула РНК вируса, попадая в клетку человека, вынуждена сильно деформироваться. Измененные места этой молекулы в тысячу раз более чувствительны к радиации, чем здоровые клетки. Таким образом, радиация в малых дозах будет губительна для коронавируса и при этом безопасна для организма в целом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как происходит процесс мутации коронавируса.