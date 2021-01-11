Ученые предложили уничтожать коронавирус радиацией

Ученые предложили уничтожать коронавирус радиацией
Как можно применять открытие ученых на практике, пока не уточняется. Фото: pixabay

Российские и узбекистанские ученые провели исследование, благодаря которому удалось установить, что слабые дозы радиации могут уничтожить SARS-CoV-2 и его мутации, не навредив человеку.

Изучением этого вопроса занялись специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Республики Узбекистан. Как выяснилось, мягкий рентген и ультрафиолет оказывают особенное воздействие на клетки коронавируса.

По словам одного из членов группы ученых Анатолия Зацепина, молекула РНК вируса, попадая в клетку человека, вынуждена сильно деформироваться. Измененные места этой молекулы в тысячу раз более чувствительны к радиации, чем здоровые клетки. Таким образом, радиация в малых дозах будет губительна для коронавируса и при этом безопасна для организма в целом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как происходит процесс мутации коронавируса.

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