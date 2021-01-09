Ученые рассказали о том, как мутирует коронавирус

Мутации коронавируса возникают в следствии неверного редактирования или повреждения копии РНК. К такому выводу пришли ученые британского Института Сенгера.

По их данным, мутация нового штамма заметно отличается от своих предшественников. Новый вирус мутирует внутри человеческого организма так же быстро, как и снаружи.

Как сообщили на сайте электронной библиотеки bioRxiv, основные изменения происходят в тот момент формирования формы РНК. Для возникновения подобных копий необходима «положительная» и «отрицательная» форма РНК, которую производят белки вируса. Когда происходит копирование вируса, элементы допускают ошибки, которые впоследствии становятся мутациями.

Более точных сведений о конкретных изменениях в геноме человека у представителей научного сообщества пока нет.

Напомним, новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

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