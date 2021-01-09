Ученые рассказали о том, как мутирует коронавирус

Ученые рассказали о том, как мутирует коронавирус
Ученые провели новое исследование. Фото: pixabay.com

Мутации коронавируса возникают в следствии неверного редактирования или повреждения копии РНК. К такому выводу пришли ученые британского Института Сенгера.

По их данным, мутация нового штамма заметно отличается от своих предшественников. Новый вирус мутирует внутри человеческого организма так же быстро, как и снаружи.

Как сообщили на сайте электронной библиотеки bioRxiv, основные изменения происходят в тот момент формирования формы РНК. Для возникновения подобных копий необходима «положительная» и «отрицательная» форма РНК, которую производят белки вируса. Когда происходит копирование вируса, элементы допускают ошибки, которые впоследствии становятся мутациями.

Более точных сведений о конкретных изменениях в геноме человека у представителей научного сообщества пока нет.

Напомним, новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дешевое средство от вшей снижает риск госпитализации с COVID на 80%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мутации пандемия ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей двух китайских городов попросили сидеть неделю дома из-за пандемии
Ученые рассказали о том, как мутирует коронавирус
Сын Никаса Сафронова потерял антитела после вакцинации
Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом
«Зенит» могут покинуть два футболиста
«Раскидало торопливых»: столкнувшиеся машины собрали крупную ...
Пассажирский самолет пропал с радаров в Индонезии
Басилашвили выписали из петербургской больницы после лечения COVID-19