Дешевое средство от вшей снижает риск госпитализации с COVID на 80%

Дешевое средство от вшей способно снизить риск госпитализации пациентов с коронавирусом на 80%. К такому выводу пришли ученые.

Специалисты выяснили, что препарат, в составе которого есть ивермектин, блокирует «нервную систему» вируса SARS-CoV-2, препятствуя его размножению. Средство стоит 1,5 фунта стерлингов за курс лечения (около 150 рублей)

Как сообщил портал Daily Mail, участников эксперимента поделили на две группы: одной давали настоящий препарат, а другой — плацебо. В первой группе умерли только восемь человек (из 573), а во второй — 44 (из 510).

Ученые подчеркнули, что требуется еще множество исследований, чтобы доказать эффективность этого препарата от COVID.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может стать хронической болезнью. Треть переболевших, как правило, становятся зависимыми от постоянного ухода.