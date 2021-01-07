Ученые считают, что коронавирус может стать хронической болезнью

Группа ученых из Бельгии и Нидерландов выяснили, что коронавирусная инфекция может превратиться в хроническое заболевание. Треть переболевших, как правило, становятся зависимыми от постоянного ухода.

Как сообщает «Московский комсомолец», как утверждают ученые, переболевшие могут столкнуться с осложнениями ковида даже через несколько недель или месяцев после выздоровления. При этом каждый третий пациент становится «в той или иной степени зависимым от постороннего ухода».

Жительница Москвы рассказала, что ощутила последствия коронавируса спустя четыре месяца после выздоровления. По ее словам, у нее появились проблемы с желудком, потеряла 15 килограммов веса и перестала есть мясо из-за его «ужасного» запаха.

Исследование ученых, в котором участвовало почти более 1800 человек, показало, что 98% переболевших продолжали испытывать усталость, 90% страдали от мышечной слабости, 88% жалуются на проблемы со сном, а 87% — на боль. При этом 86% добровольцев заявили, что до болезни были абсолютно здоровы.

В связи с этим научные сотрудники предложили считать тех, у кого последствия коронавируса наблюдаются 12 и более недель, хроническими больными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты оценили риски заразиться COVID-19 в торговых центрах.