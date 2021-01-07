Специалисты оценили риски заразиться COVID-19 в торговых центрах

Специалисты оценили риски заразиться COVID-19 в торговых центрах
В торговых центрах нужно соблюдать меры по COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

При соблюдении санитарных требований и мер безопасности вероятность заразиться коронавирусом от посетителей торгового центра довольно мала, заявляют врачи.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил в разговоре с РИА Новости, что посетители должны соблюдать коронавирусные меры еще до входа в торговый центр. При входе в магазин следует протереть руки антисептиком, а при выходе — протереть ручки корзины и тележки, а затем руки.

По словам доктора медицинских наук Елены Малинниковой, важным моментом является соблюдение масочного режима. Если надета маска, то при кашле или чихании вирус не попадет на продукты или какие-то упаковки.

«И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно», — заявила Малинникова.

Как отмечает врач-инфекционист Ирина Шилкина, не будет лишним хорошо обработать приобретенные товары и продукты по прибытии домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор заявил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется.

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