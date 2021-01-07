Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется

В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России стабилизирующейся. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в стране характеризируется как стабилизирующаяся, эксперты отмечают замедление темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За последние семь дней суточный показатель заболеваемости снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. Однако этот показатель общий для всей страны, в отдельных регионах его разброс варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения. В ведомстве отметили, что действующие ограничительные меры следует сохранить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 23 тысяч россиян заболели Covid-19 за сутки.