Более 23 тысяч россиян заболели Covid-19 за сутки

Лидерами по суточному приросту остаются Москва и Санкт-Петербург. За минувшие 24 часа 24 тыс. 541 случай коронавируса зафиксировали медицинские работники в России.

Об этом сообщает в четверг, 7 января, оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Отмечается, что в столице России 4 тыс. 871 человек заразился инфекцией за прошедшие сутки, а в Петербурге – 3 тыс. 5 пациентов. На третьем месте по приросту Московская область. Там выявлена 1 тыс. 228 случаев коронавируса.

В целом, болезнь за весь период пандемии подхватили 3 млн 332 тыс. 142 россиянина. Выздороветь смогли почти 3 млн человек. Однако печальная статистика также пополняется ежедневно. От инфекции скончались 60 тыс. 457 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Москва передала Петербургу лекарства для лечения коронавируса. На данный момент в Петербурге отправили 15 тысяч упаковок антибиотиков, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов, а также противовоспалительные средства. В ближайшее время доставят все остальное необходимое.