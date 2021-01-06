Москва передала Петербургу лекарства для лечения коронавируса

Столица сделала городу новогодний подарок.

Правительство Москвы передало в Санкт-Петербурге лекарства для пациентов, зараженных коронавирусом. Известно, что власти столицы помогли на безвозмездной основе. Об этом сообщили в Смольном.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин договорились также о поставке средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. На данный момент в Петербурге отправили 15 тысяч упаковок антибиотиков, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов, а также противовоспалительные средства. В ближайшее время доставят все остальное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что сейчас по всей стране свободно 24% коек, предназначенных для зараженных инфекцией.