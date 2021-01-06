Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что сейчас по всей стране свободно 24% коек, предназначенных для зараженных инфекцией.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, каково состояние коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС.

На данный момент в стране свободны 24% мест, предназначенных для зараженных. Мурашко считает, что ситуация стабилизируется, но это не значит, что время расслабляться. Он призвал граждан соблюдать меры предосторожности: носить маски и перчатки, а также не забывать о социальной дистанции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии рассказали об условии для производства российской вакцины от коронавируса. В стране отметили, что пока это невозможно.

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