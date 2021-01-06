В Германии рассказали об условии для производства российской вакцины от коронавируса

Пока что вакцину не одобрили страны ЕС. Фото: https://vk.com/komzdravspb

Пока что вакцину не одобрили страны ЕС. Фото: https://vk.com/komzdravspb

В стране отметили, что пока это невозможно.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер рассказал, какое условие нужно соблюсти, чтобы российскую вакцину от коронавируса начали производить в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Пока что производство отечественного препарата за границей невозможно, так как его не одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Деммер добавил, что после того, как документы будут готовы, сотрудничество вполне вероятно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсуждал совместную борьбу с пандемией коронавируса.

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