Назван срок восстановления обоняния после коронавируса

Ученые назвали сроки восстановления обоняния у большинства пациентов, переболевших коронавирусом.

В исследовании приняли участие две с половиной тысячи пациентов из 18 европейских больниц. В итоге снижение чувствительности или полная потеря обоняния присутствовали в 85,9 процентов случаев при легкой форме коронавируса, в 4,5 процентов — при умеренной форме и в 6,9 процентов — при тяжелых и критических случаев, сообщает Journal of Internal Medicine.

Средняя продолжительность обонятельной дисфункции составила 21,6 дня, но четверть переболевших сообщили, что обоняние не восстановилось полностью даже спустя два месяца.

Отметим, что потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские медики продолжают проверять горожан на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 20 837 человек. Об этом стало известно в среду, 6 января. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением медиков находятся 680 человек. Из них 372 — на самоизоляции, 308 — контактные.